Norme relative alle singoli funzioni delle pubbliche amministrazioni

Norme relative alle singole funzioni: individuano le funzioni e ne rendono necessario lo svolgimento. Le attribuiscono a determinate amministrazioni determinando le competenze dei vari uffici. Dettano la disciplina dei singoli tipi di procedimento.Sussiste il problema della frammentarietà e dell'inflazione normativa, che non è risolto col tentativo di codificare per settori il diritto amministrativo.Le pubbliche amministrazioni pongono in essere: dichiarazioni di volontà, atti unilaterali, provvedimenti amministrativi, che sono atti di esercizio del potere amministrativo di cui è titolare la pubblica amministrazione per la cura di interessi pubblici.Essi sono emanati al termine del procedimento amministrativo, impugnabili dinanzi al giudice amministrativo.Gli atti normativi emanati da p.a (regolamenti) pongono delle norme, vincolano gli atti non normativi e non possono essere derogati da essi.La loro ignoranza non è scusabile.E' possibile stringere accordi (tra amministrazioni o tra amministrazioni e privati).Le dichiarazioni di scienza consistono in verbali e certificati.le dichiarazioni di giudizio consistono in pareri e valutazioni tecniche.Le p.a. pongono in essere anche comportamenti negativi, si parla in tal caso di "silenzio della pubblica amministrazione".A volte si verifica l'esecuzione forzata amministrativa, che presuppone un provvedimento da eseguire e delle limitazioni della libertà personale