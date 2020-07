Norme di autonomia

Fonti: atti o fatti dai quali derivano le normeNorme: regolano l’organizzazione delle p.a. e lo svolgimento delle loro funzioniNorme di autonomia- Prodotte dalle stesse p.a.- Autonomia normativa: le funzioni delle p.a. sono disciplinate dalle norme, ma spesso consistono esse stesse nell’emanazione di norme.- Atti normativi: es. regolamenti amministrativi (provvedimenti amministrativi con contenuto normativo, quindi generale e astratto)• Regime giuridico degli atti amministrativi: sono subordinati alla legge e possono essere impugnati davanti a un giudice, che può annullarli se in contrasto con la legge• Regole tipiche delle fonti del diritto: devono essere pubblicati, la loro ignoranza non giustifica la loro violazione,• Incerto confine tra regolamenti amministrativi (atti normativi) e atti amministrativi generali (NO atti normativi)Le amministrazioni dettano norme per disciplinare:1.Il proprio funzionamento (essendo dotate di una certa autonomia organizzativa, pensiamo alle regioni e gli enti locali che la costituzione qualifica come “enti autonomi con propri statuti”)2. Le modalità di svolgimento della propria attività, che si esplica attraverso procedimenti (sequenze di atti e adempimenti vari). Le amministrazioni vanno ad integrare le regole generali poste dalla legge in relazione ai procedimenti amministrativi.3. Lo svolgimento delle singole funzioni: anche in questo caso si tratta di un’integrazione di ciò che è previsto dalla legge (ad es. l’università che disciplina lo svolgimento della didattica). Determinate amministrazioni hanno il potere di regolare lo svolgimento di funzioni di altre amministrazioni (es. il Ministero dell’istruzione ha poteri normativi verso le scuole)4. Attività di altri soggetti, pubblici o privati: es. i comuni nell’esercizio delle loro competenze in materia pulizia delle strade disciplinano lo smaltimento dei rifiuti