Noleggio a viaggio e noleggio a tempo

Nel noleggio a viaggio, il noleggiante si obbliga a compiere con una nave determinata e dietro corresponsione del nolo uno o più viaggi prestabiliti. In questo caso, dunque, vengono preventivamente fissati i viaggi che il noleggiante dovrà effettuare secondo le esigenze del noleggiatore. Viceversa, nel noleggio a tempo il noleggiante si obbliga a compiere, sempre con una nave determinata e dietro pagamento di un nolo, i viaggi che verranno ordinati di volta in volta dal noleggiatore. In questo secondo caso, quindi, le parti predeterminano esclusivamente la durata del contratto, senza precisare il numero di viaggi che dovranno essere portati a termine dal noleggiante.Sebbene entrambe le categorie siano disciplinate dal codice della navigazione, la forma di noleggio prevalentemente utilizzata è quella del noleggio a tempo. Ciò accade perché il noleggio a viaggio tende a coincidere, sia nei contenuti che nelle finalità, con il contratto di trasporto.Noleggio, locazione e contratto di trasporto presentano numerose affinità e differenze.Sia il contratto di locazione di nave che il noleggio hanno natura consensuale, poiché si concludono per effetto del consenso delle parti. Questa è l’unica affinità che esiste tra locazione e noleggio di nave. I due contratti hanno un oggetto diverso: la locazione ha ad oggetto la nave; il noleggio ha ad oggetto il compimento di uno o più viaggi. La locazione è dunque caratterizzata dalla consegna materiale della nave al conduttore in stato di navigabilità e per un determinato lasso di tempo; nel noleggio, invece, il noleggiante non consegna la nave al noleggiatore, ma si limita a metterla a sua disposizione per il compimento di una o più tratte. Il mezzo resta dunque nella disponibilità del noleggiante: egli continua ad assumere i rischi legati alla navigazione e i membri dell’equipaggio (comandante compreso) continuano ad essere sotto le sue dipendenze.