Articolo 384 Codice della navigazione

Il contratto di locazione risulta disciplinato da plurime fonti normative: codice della navigazione, formulari contrattuali e infine dal codice civile. Sulla base della definizione di contratto, la locazione di nave viene intesa come sottospecie della locazione di immobile disciplinata dal c.c.Come la locazione, anche il noleggio di nave risulta disciplinato dal codice della navigazione. Entrambi sono altresì regolamentati da formulari contrattuali. A differenza della locazione, però, il noleggio non può essere integrato con il Codice civile perché questo non contiene alcuna norma che ne faccia riferimento: per questo motivo in diritto privato il noleggio è considerato un contratto atipico.Il contratto relativo al noleggio di nave viene concluso tra due parti denominate noleggiante e noleggiatore. Il noleggiante è il soggetto che dà in noleggio una nave e corrisponde con la figura dell’armatore; il noleggiatore, invece, è il soggetto che prende la nave in noleggio. Il noleggio può essere definito come quel contratto con cui il noleggiante (armatore) si obbliga, dietro corresponsione di un corrispettivo, ad eseguire con una nave determinata i viaggi che vengono stabiliti dal noleggiatore. Il corrispettivo pattuito all’interno del contratto di noleggio viene definito «nolo», equivalente al canone nel contratto di locazione.Le ragioni che inducono un soggetto a concludere un contratto di noleggio di nave sono le medesime motivazioni di carattere economico che spingono un soggetto a concludere un contratto di noleggio di qualsiasi bene (un vestito, un veicolo, un elettrodomestico, ecc.).Il noleggio è disciplinato dall’articolo 384 del codice della navigazione. Tale forma contrattuale è articolata in due sottocategorie: il codice, infatti, regolamenta due tipologie di noleggio di nave. La prima categoria è quella del noleggio a viaggio; la seconda è quella del noleggio a tempo.