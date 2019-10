Noleggio e contratti per adesione - Affinità e differenze

I contratti per adesione si caratterizzano per la presenza di una parte contrattuale forte e una più debole. Secondo gli studiosi questi principi non possono trovare applicazione nell’ambito dei charter parties. Essi vengono elaborati dai rappresentanti delle categorie interessate e, pertanto, tutelano in egual modo gli interessi dell’armatore e del commerciante. In questo caso sussiste dunque un equilibrio tra le parti: l’assenza di ogni disparità impedisce di individuare un contraente forte e uno più debole; pertanto i charter parties non rientrano nella categoria dei contratti per adesione.I giuristi hanno altresì stabilito che in riguardo alla materia è possibile applicare una norma del codice civile inerente ai contratti per adesione: qualora all’interno dei charter parties venga aggiunta una clausola scritta a mano questa prevale sulla clausola a stampa anche nel caso in cui essa non sia stata cancellata.Il contratto di noleggio può essere concluso dalle parti interessate. Qualora esse non si trovino in sede, il contratto può essere concluso da rappresentanti. Dal punto di vista giuridico a tal proposito si parla di «brokers». Essi si configurano come intermediari, ossia come soggetti che mettono a contatto le due parti, muniti dei poteri di rappresentanza: i brokers possono quindi concludere il contratto in nome e per conto delle parti. In tal caso possono verificarsi due ipotesi:- possono esistere due brokers diversi, uno per il noleggiante e uno per il noleggiatore;- più frequentemente, invece, si ha il ricorso ad un unico brokers che interviene per entrambe le parti. A tal proposito i contratti presentano la forma anglosassone «has broker only».Il contratto di noleggio non può essere in alcun caso concluso dal comandante della nave. Il codice della navigazione non annovera il noleggio tra gli atti per i quali il comandante della nave gode di poteri rappresentativi.