Muratori, Ludovico Antonio - Riformismo e opere giuridiche

Ludovico Antonio Muratori - Riformismo e opere giuridiche

Nella celebre opera «Dei difetti della giurisprudenza», il giurista Ludovico Antonio Muratori propose una radicale innovazione e modernizzazione della scienza giuridica. All’interno della trattazione, divisa in due parti e inerente solo alla lex civile, l’autore attribuisce i difetti del sistema giuridico alle errate modalità di applicazione del diritto.Nella prima sezione, Muratori ravvisa alcuni difetti intrinseci alla materia (la difficoltà ad individuare la volontà del legislatore, l’efficacia solo relativa delle leggi e le diverse interpretazioni poste in essere dai giudici) e altri estrinseci, rappresentati dalle innumerevoli opinioni giuridiche, responsabili del disordine che caratterizzava la scientia iuris. Per ovviare al problema, muratori auspicò l’istituzione di una commissione di giuristi di nomina imperiale incaricati di risolvere periodicamente tutte le controversie, le cui decisioni avrebbero dovuto avere forza di legge. Nella seconda sezione, Muratori distingue diverse categorie di decisiones.In generale, il pensiero muratoriano trae ispirazione dalla dottrina antigiurisprudenziale, che individuava i difetti del sistema giuridico nell’opera degli interpreti e dalle posizioni di De Luca, con cui l’autore condivide l’esigenza di rendere il diritto certo e di valorizzare l’uso della lingua volgare.Durante l’età moderna, la scienza criminale fu in un primo momento estremamente frammentaria: oltre che dai tribunali, l’esercizio della giustizia criminale era subordinato a un insieme di pratiche sociali (accordi e paci private, faide, vendette, ecc.); l’assenza di un apparato repressivo poliziesco, inoltre, rendeva la giustizia criminale di fatto impotente.La prima trattazione autonoma di diritto penale, intitolata «Tractatus de maleficiis», fu redatta dal giudice Alberto da Gandino. L’opera propone una raccolta sistematica di quaestiones sollevate da autori diversi.