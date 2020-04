Limiti quantitativi all’impiego di lavoratori somministrati



Tendenzialmente, si può ricorrere alla somministrazione di lavoro in qualunque situazione. Tuttavia, per impedire che il datore vi faccia ricorso in maniera eccessiva, la legge ha previsto dei limiti quantitativi all’impiego di lavoratori somministrati.Per quanto riguarda la somministrazione a tempo indeterminato, il numero di lavoratori assunti non può eccedere il 20% dei dipendenti subordinati a tempo indeterminato presso l’utilizzatore all’1 gennaio dell’anno di stipula del contratto.Per la somministrazione a termine, invece, il tetto massimo è del 30%: anche in questo caso il valore è rapportato ai dipendenti assunti a tempo indeterminato. In questa fattispecie, però, il computo non deve tener conto solo dei lavoratori somministrati a termine, ma anche dei meri lavoratori a termine.I limiti quantitativi non si applicano alle somministrazioni a termine di soggetti disoccupati sostenuti da almeno sei mesi da ammortizzatori sociali.La legge prescrive inoltre il divieto assoluto e inderogabile di ricorrere al contratto di somministrazione di lavoro in specifiche situazioni:- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;- presso unità produttive interessate, nei sei mesi precedenti, da licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto a termine (tranne nel caso in cui la stipulazione abbia provveduto alla sostituzione di lavoratori assenti);- presso unità produttive in cui sussistono sospensioni o riduzioni dell’orario in regime di CIG, le quali interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;- da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la periodica valutazione dei rischi prevista dal TU sicurezza (d.lgs. 81/2008).