Legame fra diritto del lavoro e scienze sociali

Il diritto del lavoro presenta numerosi legami con le scienze sociali. In primo luogo, esso è inevitabilmente connesso alla politica: l’unico modo per innovare e modificare il mercato del lavoro passa attraverso la pubblicazione di leggi.Il diritto del lavoro è strettamente legato anche all’economia: esso opera in un mercato peculiare solo per quanto riguarda la merce scambiata, il lavoro umano.L’unica differenza consiste nel fatto che il valore di questo bene peculiare non è rappresentato dal prezzo, bensì dalla retribuzione. Inoltre, mentre nelle fasi basse del ciclo produttivo il prezzo dei prodotti diminuisce, la retribuzione non può scendere al di sotto di minimi fissati per legge.Il mercato del lavoro deve essere caratterizzato da un equilibrio fra domanda e offerta, perché quando ciò non accade l’intera economia statale crolla. Questo equilibrio è garantito da appositi strumenti di controllo dell’impresa, in primis la responsabilità sociale che su essa grava.Il diritto del lavoro è legato anche alla sociologia, la disciplina che studia le origini e le trasformazioni della vita associata. Tale legame si manifesta tramite specifiche branche della sociologia:- la sociologia dell’azienda, che studia la conformazione interna delle imprese, con particolare riferimento ai processi organizzativi e decisionali;- la sociologia dell’organizzazione, che analizza il funzionamento delle organizzazioni di impresa;- la sociologia del lavoro, che studia la qualità del lavoro nei diversi settori economici in relazione alle modalità di produzione e al loro variare.Tramite la connessione alle scienze sociali, il diritto del lavoro ha acquisito alcuni valori ineliminabili, direttamente correlati con i principi di uguaglianza e libertà: la redistribuzione delle risorse economiche; la protezione della dignità dei lavoratori; la stabilità delle relazioni lavorative.