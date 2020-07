Gestione di entrate e spese pubbliche

Il processo decisionale nazionale in materia di bilancio è stato fortemente integrato con il processo europeo di coordinamento delle finanze pubbliche nazionali.La gestione di entrate e spese è realizzata tramite l’instaurarsi di un rapporto dialettico fra più soggetti: Governo e Parlamento; Stato e Unione Europea.La prima coppia rimanda a una dialettica tra due organi costituzionali che appartengono allo stesso livello di Governo (nazionale). Nel secondo caso sono in gioco livelli di governo diversi: ma quello sovranazionale (UE) integra quello nazionale e, almeno nell’interpretazione comune e ricorrente dei rapporti tra i due ordinamenti, è dotato di superiorità.Il diritto di matrice europea prevale su quello interno il quale dev’essere interpretato in modo da essere conforme a quello dell’UE e, ove ciò non sia possibile, dev’essere disapplicato se entra in conflitto col primo.Questi rapporti dialettici esprimono, normalmente, una contrapposizione effettiva, una conflittualità reale (di carattere però "fisiologico" e non "patologico") tra forze, poteri, istituzioni ed organi diversi.Di conseguenza le norme di legge che rimandano a tali rapporti dialettici sottintendono, normalmente, delle contrapposizioni autentiche (che, comunque, come in ogni processo dialettico, dovrebbero condurre alla fine ad un superamento del conflitto e ad una sintesi comune).