La Gazzetta Ufficiale (G.U.)

In origine, la Gazzetta Ufficiale era un giornale politico, letterario e artistico, nato nel 1797 come Gazzetta Piemontese. Divenuta più tardi quotidiano, cambio più volte il titolo a seguito del succedersi degli avvenimenti storici. Nel 1848, aggiungendo alla testata la dizione “Giornale Ufficiale del Regno Sardo”, passò alle dipendenze del Ministero degli Interni ed iniziò a pubblicare gli atti del Parlamento.Con l’unità d’Italia, prima prese il nome di Gazzetta Ufficiale del Regno (18609 e poi gazzetta ufficiale del Regno d’Italia (1862). A partire dal 1884, il foglio perse ogni suo carattere informativo per diventare soltanto bollettino di leggi ed atti ufficiali.Dopo la proclamazione della Repubblica, nel giugno 1946, cambiò definitivamente il titolo in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Stampata quotidianamente,eccetto i giorni festivi, a Roma dall’Istituto Poligrafico dello Stato, e spedita a tutte le Regioni d’Italia, è in vendita presso le librerie dello Stato o le librerie private incaricate. Si compone di due parti fondamentali: la prima contiene gli atti ufficiali e, dal 1986, viene suddivisa in 4 sezioni (o serie), a seconda del tipo di atti da pubblicare, Ciascuna serie o sezione ha una numerazione autonoma e viene posta in vendita separatamente dalle altre.Nella serie generale sono pubblicate le leggi e i decreti dello Stato; nella prima serie speciale sono riportati gli atti dei giudizi della Corte Costituzionale;nella seconda serie speciale troviamo gli atti normativi dell’Unione Europea mentre la terza serie speciale raccoglie le leggi e i regolamenti regionali; la seconda parte prende il nome di “foglio delle inserzioni, in cui vengono pubblicati atti privati, come convocazione di assemblee societarie, ammortamenti di assegni, ecc. che devono essere resi ufficialmente noti per disposizione di legge.Il testo dei vari provvedimenti ed annunci pubblicati sulla G.U. si presume conforme all’originale, finché non si provi il contrario, esibendo atto autentico rilasciato dal Ministero di Grazie e Giustizia.