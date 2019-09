Le funzioni del Governo

Presupposti ed elementi del mercato del lavoro

Il Governo assolve a funzioni mediante le quali si realizza l’attività dell’intero apparato statale e trova attuazione la sovranità dello Stato stesso. La funzione esecutiva e amministrativa è svolta sia dal Governo nella sua globalità, sia individualmente dai singoli ministri.La funzione normativa del Governo si esplica nell’emanazione di decreti legge in caso di emergenza, di decreti legislativi e di regolamenti governativi. Il Governo deve compiere le scelte adatte per conseguire gli obbiettivi che si è prefissato: proporre disegni di legge per risolvere i problemi interni, adottare i provvedimenti per realizzare i fini stabiliti per la politica estera.Il lavoro ha un’importanza fondamentale sia per l’individuo sia per la collettività:A livello personale consente a ognuno di procurarsi i mezzi necessari per soddisfare i propri bisogni.A livello sociale contribuisce a produrre le risorse necessarie alla collettività e alimenta la crescita del sistema economico.Il presupposto di questo mercato è il lavoro subordinato, in base al quale il lavoratore, in cambio di una retribuzione collabora nell’impresa alle dipendenze del datore.Il datore di lavoro ha il potere di imporre al lavoratore le proprie direttive per lo svolgimento delle mansioni.