Famiglia di fatto in senso giuridico

La famiglia di fatto è costituita da persone non unite fra loro in matrimonio. Essa attiene ai rapporti fra i conviventi di fatto e ai rapporti fra i genitori e i figli nati al di fuori del matrimonio.I diritti e i doveri coniugali non si estendono ai conviventi di fatto: in ogni momento ed a propria discrezione, infatti, ciascuno dei due può interrompere il rapporto. La reciproca assistenza morale e materiale è prevista dalla legge 76 del 2016 ma solo in qualità di obbligazione naturale (cioè giuridicamente non rilevante).Gli ordinamenti giuridici di alcuni Paesi, come la Svezia e l’America latina, tendono a equiparare la convivenza di fatto con il rapporto matrimoniale; in altri (ad esempio in Belgio) l’unione di fatto è considerata un fenomeno deviante e, in altri ancora, (come la Svizzera) un vero e proprio reato.In Italia, l’unione civile tra persone dello stesso sesso ha trovato piena legittimazione solo nel 2016. La legge 76 riconosce ai conviventi specifici diritti di carattere personale: la facoltà di designare il convivente come proprio rappresentante; il diritto di accesso alle informazioni relative al suo stato di salute in caso di malattia; il diritto temporaneo di abitare la casa del convivente morto (due anni, o in presenza di figli minori o disabili del convivente, almeno tre); il diritto di successione nel contratto di locazione; i diritti di partecipazione agli utili dell’impresa di famiglia e, infine, in caso di morte del convivente per fatto illecito del terzo, il diritto al risarcimento.I rapporti patrimoniali fra i conviventi devono essere sempre regolati tramite forma scritta a pena di nullità: il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza comune e il regime patrimoniale di comunione dei beni (modificabile in qualsiasi momento) e ne può essere data risoluzione per comune accordo delle parti o per recesso unilaterale in caso di matrimonio o unione civile di uno dei due conviventi con altra persona.In caso di cessazione della convivenza il convivente in stato di maggiore bisogno può vantare il diritto agli alimenti nell’ammontare stabilito dal giudice.I rapporti fra genitori e figli nati al di fuori del matrimonio sono del tutto identici a quelli che si instaurano tra genitori e figli legittimi. I primi, infatti, hanno il diritto e l’obbligo di istruire, educare e mantenere i figli nati al di fuori del matrimonio, in conformità all’art. 315 che attribuisce a figli naturali e legittimi il medesimo status giuridico.A differenza di quanto avveniva prima della riforma del 2012, in seguito all’estinzione della commutazione oggi tra i figli non vige alcuna differenza nemmeno in ambito successorio: in passato i figli naturali partecipavano alla divisione ereditaria solo in assenza di parenti entro il sesto grado.