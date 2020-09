Esercizio provvisorio del bilancio (art. 85 Costituzione)

Esercizio provvisorio del bilancio (art. 85 Cost.)

Anche in presenza di una situazione di “emergenza” o eccezionale, la Costituzione non consente mai al Governo di travalicare il Parlamento, occorre in ogni caso una “legge” per autorizzare l’esercizio provvisorio del bilancio, per un periodo non superiore a 4 mesi (la Costituzione fissa quindi un tetto massimo di tempo alla durata dell’impasse istituzionale).Il Parlamento cioè autorizza con legge il Governo a gestire le entrate e soprattutto ad effettuare le spese (tutte o una parte) in base al bilancio non approvato, in misura quindi non superiore complessivamente a 4/12 (quattro dodicesimi) degli stanziamenti indicati nel bilancio.La Costituzione quindi esalta anche in questo caso la responsabilità del Parlamento nazionale. La ricostruzione seguita fin qui sembra esaltare nella dialettica tra esecutivo e legislativo il ruolo del Parlamento.Questa prospettiva, che certamente è presente nell’art. 81 Cost., si spiega (anche) come il prodotto di un’evoluzione storica e istituzionale della forma di Stato e di governo: la centralità del Parlamento e della legge è il precipitato storico del processo di emancipazione dal Sovrano assoluto, dal Re.È chiaro che questa dialettica tra Governo e Parlamento assume poi un significato diverso nel contesto della democrazia parlamentare repubblicana, nell’ambito della quale il Governo è emanazione della maggioranza parlamentare.