Enti territoriali e autorità indipendenti

• Enti territoriali (regioni ed enti locali)Autonomia politica.Presenza di organi di vertice titolari di funzioni di indirizzo politico.Art 118 (sussidiarietà): al comune devono essere attribuite in via prioritaria le funzioni amministrative.Regioni: hanno in comune con lo Stato la potestà legislativa.Ampia autonomia organizzativa: modello ministeriale (assessorati con al vertice gli assessori, come i ministeri) NB: per gli enti locali la definizione degli organi di governo e delle funzioni fondamentali è materia di potestà esclusiva dello Stato.Consorzi  quando gli enti territoriali devono svolgere in modo congiunto funzioni di interesse comune. I comuni grandi possono suddividere il territorio in municipi per decentrare i vari compiti. Coordinamento tra Stato ed enti territoriali avviene mediante Conferenza Stato regioni, Conferenza Stato città…per lo svolgimento di attività di interesse comune.• Autorità indipendenti.Istituite per svolgere funzioni che richiedono distacco dalla politica perché si tratta di funzioni che riguardano il funzionamento del mercato o la tutela di certi diritti e quindi devono essere svolte al riparo dagli interessi dei soggetti privati e delle stesso forze politiche (Finanza privata, servizi pubblici, ….). Alcune hanno competenze trasversali a più settori (Autorità garante per la concorrenza e il mercato). Alcune regolano un singolo settore e un singolo intesse pubblico, ma vi sono eccezioni come l’Anac (autorità nazionale anticorruzione) che ha diversi compiti, relativi soprattutto al settore dei contratti pubblici dove rilevano 2 interessi connessi (la trasparenza e la prevenzione della corruzione). Sono spesso dotate di poteri normativi oltre che amministrativi La loro indipendenza è variabile, essendo legata a meccanismi di nomina dei loro componenti (a volte di competenza del governo, altre volte dei presidenti delle camere …)