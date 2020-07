Beni appartenenti allo Stato e agli altri enti territoriali

Beni demaniali

Beni patrimoniali

- demanio necessario: beni che appartengono necessariamente allo Stato o a enti territoriali e quindi non possono formare oggetto di proprietà privata (lido del mare, spiaggia, fiumi)- demanio eventuale: beni che possono appartenere a privati ma, se appartengono allo Stato o a enti territoriali, sono soggetti al regime demaniale (strade, autostrade, aeroporti…)Non possono essere alienati e il diritto di proprietà dell’ente pubblico su di essi non è soggetto a prescrizioneDisponibili (tutti quelli che non sono indisponibili)Indisponibili (elenco: foreste, miniere, ….). Non possono essere sottratti alla loro destinazione.Non vi è un criterio generale su cui si basa questa distinzione: i beni che non rientrano nell’elenco di quelli demaniali sono patrimoniali.Beni appartenenti agli altri enti pubblici: soggetti in linea di massima al regime giuridico proprio dei beni privatiL’acquisto della proprietà di un bene da parte dell’amministrazione può avvenire nelle stesse forme previste per l’acquisto della proprietà da parte dei privati.Quando l’amministrazione compra un bene, deve bandire una garaQuando l’amministrazione vende un bene, deve bandire un’astaLa gestione dei beni pubblici e soggetta a regole che riguardano ad esempio la tenuta dei registri ed elenchi di beni, la loro efficiente utilizzazione, la loro riparazione, la loro manutenzione.