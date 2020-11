Diritto del lavoro - riassunto

Diritto del lavoro

Il lavoratore subordinato è colui che presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore in cambio di una retribuzione.- Il lavoratore deve prestare solo le sue energie lavorative in cambio della retribuzione- Il lavoratore è subordinato perché l’attività lavorativa viene diretta dall’imprenditore- Il lavoratore non è soggetto al rischio d’impresaIl sindacato è un’associazione che ha lo scopo di tutelare gli interessi di una categoria (= ambiti lavorativi).I sindacati nazionali dei lavoratori sono la CGIL, la CISL e la UIL. Il sindacato nazionale dei datori di lavoro è la Confindustria.Il contratto collettivo nazionale viene stipulato dai sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. Questo contratto stabilisce le condizioni minime dei lavoratori:- Parte economica, vengono fissati i salari minimi- Parte normativa, vengono fissate le condizioni di lavoroNei contratti collettivi c’è il problema dell’efficacia “erga omnes” (= verso tutti). Secondo l’articolo 39 della Costituzione i sindacati aventi personalità giuridica possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria. Per ottenere la personalità giuridica devono registrarsi in precisi uffici locali o centrali. I sindacati, però, non vogliono registrarsi e quindi si è creato un “sistema di fatto”, per cui si applicano i contratti collettivi sia ai lavoratori iscritti che non.Secondo l’articolo 36 della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una retribuzione sufficiente per vivere una vita dignitosa. Nel caso in cui venga stipulato un contratto che non rispetti questo minimo importo, il contratto viene considerato nullo anche se è presente la volontà del lavoratore.