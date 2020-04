Prerogative del medico fiscale

Il medico di controllo può confermare la prognosi del medico privato del lavoratore, oppure negarla o ridurla. In questo caso, il dipendente malato dovrebbe, in teoria, tornare a lavoro seguendo il medico fiscale. In realtà, il responso del medico pubblico non costituisce una prova legale della malattia, ma soltanto una valutazione tecnica che, portata all'attenzione del giudice, potrebbe essere sottoposta a revisione.In caso di malattia accertata o accettata dal datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad assentarsi conservando il proprio impiego, nei limiti del periodo di comporto (tolleranza) ammesso dalla legge. La durata del comporto varia in base alle fonti cui si fa riferimento: nella maggior parte dei casi ci si attiene a quanto stabilito dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, che di solito prevedono un comporto secco e uno frazionato.Il primo è misurato in un periodo di tempo continuativo, in base al quale il lavoratore ha diritto di assentarsi per un lasso di tempo consecutivo: se, ad esempio, il comporto secco è pari a sei mesi, il lavoratore potrà eluderlo restando assente per cinque mesi e 29 giorni, rientrando al lavoro con il solo scopo di azzerare il conteggio. Per evitare questo inconveniente, è stato introdotto il comporto per sommatoria, in funzione del quale si stabilisce il numero massimo di assenze per malattia che il lavoratore può fare in un determinato intervallo di tempo, previsto dal CCNL. In questo modo il termine massimo viene superato anche prendendo in considerazione una pluralità di assenze dal lavoro inframmezzate da periodi di rientro. In sostanza, il comporto per sommatoria funge da deterrente volto a frenare l’eccessivo assenteismo per malattia. Se il Ccnl non prevede il comporto per sommatoria, quest'ultimo deve essere determinato dal giudice secondo equità. In particolare, il giudice deve fare riferimento al termine contrattuale del comporto secco e rapportarlo ad un arco di tre anni.In generale, ai fini del calcolo del comporto non si deve tener conto dei periodi di malattia la cui insorgenza è dovuta a responsabilità del datore di lavoro: ne è un esempio la malattia per mobbing.