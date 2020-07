Diritto di accesso

Diritto di accesso = diritto degli interessati di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi.Interessati = soggetti che hanno interesse collegato al documento a cui si chiede l’accesso.Contro interessati = soggetti che con l’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto a riservatezza.Documento amministrativo = rappresentazione di atti detenuti da PA e concernenti pubblico interesse.Pubblica amministrazione = soggetti di diritto pubblico e soggetti di diritto privato con attività di pubblico interesse disciplinato da diritto nazionale o comunitario.Accesso a documenti amministrativi è principio per favorire partecipazione e assicurare imparzialità e trasparenza.Non accessibili informazioni di PA che non hanno forma di documento amministrativo.Acquisizione di documenti amministrativi si attengono a principio di leale cooperazione istituzionale.Diritto d’accesso esercitabile fino a quando PA ha obbligo di detenere i documenti amministrativi.Diritto di accesso esercitabile per PA, aziende autonome e speciali, enti pubblici e gestori pubblici servizi.Diritto di accesso escluso per:- documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o divieto divulgazione previsti da legge- procedimenti tributari- per attività di PA dirette a emanazione di atti normativi, amministrativi generali, pianificazione e programmazione- procedimenti selettivi, per documenti con informazioni psicoattitudinaliOgni PA individua categorie di documenti possibili al diritto di accesso.Non ammissibile diritto di accesso per controllo generalizzato dell’opera delle PA.Accesso a documenti amministrativi non negato se possibile differimento.Governo può prevedere il non diritto d’accesso:- se divulgazione comporterebbe lesione a sicurezza o difesa nazionale, a esercizio della sovranità nazionale e continuità e correttezza delle relazioni internazionali- se accesso può arrecare danno a processo di formazione, determinazione e attuazione politica monetaria e valutaria- se riguardanti tutela a ordine pubblico, a prevenzione e a repressione della criminalità- se documenti riguardano vita privata o riservatezza- documenti riguardanti attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e atti interni per espletamento del mandatoGarantito diritto d’accesso se necessario per difendere propri interessi giuridici.