Gestione informatica di documenti amministrativi

Sostituzione registri di protocollo cartacei con sistemi informatici.Ogni PA individua uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri di uniformità nella classificazione e archiviazione e comunicazione interna tra le aree.Sistema di gestione informatica di documenti deve:- garantire sicurezza e integrità del sistema- garantire corretta e puntuale registrazione di protocollo- fornire informazioni su collegamenti tra i documenti- consentire reperimento di informazioni su documenti registrati- consentire accesso a informazioni del sistema da soggetti interessati- garantire corretta organizzazione dei documentiRegistrazione di protocollo deve memorizzare, e non modificabili:- numero di protocollo, generato automaticamente da sistema e non modificabile- data di registrazione del protocollo- mittente o destinatario- oggetto del documento- data e protocollo del documento ricevuto, se presenti- impronta del documento informaticoIl sistema deve permettere produzione di registro giornaliero di protocollo.Oggetto di protocollo obbligatorio documenti ricevuti e inviati da amministrazione e tutti documenti informatici. Esclusi gazzette ufficiali, bollettini ufficiali, notiziari PA, note di ricezione di circolari e altre disposizioni, materiali statistici, atti preparatori interni, giornali, riviste, libri, materiali, pubblicitari, inviti a manifestazioni e documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione.Le informazioni non modificabili del protocollo sono annullabili, rimanendo comunque memorizzate nel data base per essere sottoposte a elaborazioni previste dalla procedura.Segnatura di protocollo = apposizione o associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni ad esso riguardanti.Informazioni minime previste:- numero progressivo di protocollo- data di protocollo- identificazione sintetica dell’amministrazione o area organizzativaPuò includere:- identificativo dell’ufficio- classificazione- ogni altra informazioni utile o necessariaOperazione di segnatura di protocollo effettuata contemporaneamente ad operazione di registrazione di protocollo.Numero di protocollo progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche, numerazione rinnovata ogni anno solare.