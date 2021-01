Video appunto: Diritti fondamentali e Diritti inviolabili

Diritti fondamentali

Diritti inviolabili

La Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce i principi fondamentali della convivenza civile. Il rispetto della dignità della persona umana, l’uguaglianza morale e giuridica, la libertà di opinione, di stampa, di riunione, di associazione, di religione, il diritto di partecipare alle scelte che toccano tutti e ciascuno, il diritto all’istruzione, alla salute, alla giustizia, il riconoscimento del valore di ogni lavoro e la tutela di tutti i lavoratori.La Costituzione italiana cerca di trovare un equilibrio tra il principio di uguaglianza e il principio di libertà, riconoscendo tutte le principali libertà, ma ammettendo di limitare alcune di queste libertà per evitare disuguaglianze eccessivamente evidenti tra i cittadini.Un altro problema nasce dal fatto che la libertà può essere concepita in due modi:- libertà formale ( si intende l’assenza di impedimenti da parte dello Stato: un cittadino può compiere tutti gli atti che non sono vietati).- libertà sostanziale (significa che lo Stato non deve limitarsi a vietare dei comportamenti e a permetterne altri.ma deve intervenire affinché questi comportamenti siano accessibili anche alle fasce più deboli).Lo stesso problema si ha a proposito dell’uguaglianza, infatti:- uguaglianza formale (dà a tutti i cittadini pari diritti).- uguaglianza sostanziale (attribuisce a tutti la stessa capacità di esercitarli).I diritti inviolabili sono quelle posizioni giuridiche della persona cosiddette essenziali e non possono essere oggetto di revisione costituzionale proprio per il loro contenuto essenziale.I diritti inviolabili presentano determinate caratteristiche:sono assoluti: essi sono garantiti verso chiunque, verso lo Stato e verso ogni forma di collettività.sono inalienabili o intrasmissibili da parte dei titolari: ciò significa che non possono essere venduti, ceduti.sono irrinunciabili.sono imprescrittibili: ovvero anche se non esercitati per lungo tempo, non cadono mai in prescrizione e di conseguenza non possono estinguersi.Questo significa quindi che i diritti inviolabili sono parte di quelle norme e principi costituzionali che non possono assolutamente essere modificati nemmeno da una legge costituzionale;sono definiti di prima generazione, in quanto trattano delle libertà dell’individuo e della sua partecipazione alla vitapolitica (ad esempio la libertà di parola, il diritto a un giusto processo, la libertà di religione, il diritto di voto);sono generalmente illimitabili: la limitazione al loro esercizio è ammessa solo in casi eccezionali, temporaneamente e mediante il rispetto di procedure garantite dalla Costituzione.