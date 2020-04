Deregulation - significato

Il termine deriva dall’inglese e significa “abrogazione”, “abolizione di norme “, “delegificazione”. Il termine è entrato nel linguaggio economico-politico, più che in quello propriamente giuridico, per indicare due distinti fenomeni.In una prima accezione, il termine è usato per indicare la delegificazione in senso strettoi, cioè l’abrogazione di quelle leggi che contengono moltissime regole molto dettagliate e minuziose per disciplinare una certa materia.Il Parlamento sostituisce queste leggi, spesso lunghe e minuziose, se non incomprensibili, con delle leggi brevi e facilmente comprensibili, che contengono soltanto i principi generali della materia in questione. In un secondo momento, il Governo o la Pubblica Amministrazione interviene per completare la normativa con regolamenti o con semplici atti amministrativi. La deregulation, in questo caso, serve a dare minor rigidità alla disciplina giuridica della materia, dato che la Camera dei Deputati e la Camera dei Senatori si limitano a fissare solo le linee generali, mentre la Pubblica Amministrazione detta le regole più specifiche, adattandole di volta in volta alle circostanze, indicando procedure più semplici e tempi decisamente più brevi di quelli necessari per modificare le leggi.La seconda accezione in cui il termine viene utilizzato è quella della diminuzione del numero delle norme in generale, sia che si tratti di regolamenti che di leggi.L’eccessiva produzione di leggi e di regolamenti che si sono succeduti nel tempo, porta spesso come conseguenza per il cittadino dei gravosi obblighi che, non riuscendo a conoscere, non riesce ad assolvere. Pertanto è auspicabile una deregulation intesa come “riduzione” delle leggi e dei regolamenti, anche per un azionamento pi snello e più efficace della “res publica”.