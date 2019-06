Definizione di obbligazioni

Obbligazioni

Una parte può essere formata da più persone fisiche. Ad esempio i coniugi che insieme comprano una casa.Abbiamo una parte attiva e una passiva.Abbiamo i soggetti, poi la prestazione.Obbligazione viene dal latino obbligatio che vuol dire legame o vincolo.È un legame che unisce il soggetto passivo e attivo.La fonte principale è il contratto. Se si conclude un contratto poi si è vincolati. Questo contratto ha forza di legge fra le parti. Significa che è una fonte dove sono vincolata e ho degli obblighi.Il creditore può rivolgersi al giudice nel caso dell'inadempimento del debitore . È si può chiedere o l'adempimento coattivo ( dove il debitore deve fare quello che deve fare ) mettiamo caso sia una prestazione di fare ( posso esigere dal debitore che faccia qualcosa ) o dare, lui deve a me o fare o dare, potrebbe anche essere l'obbligo di non fare ( non concorrenza per esempio ) è più ampio rispetto alla somma di denaro.L'articolo 23 della costituzione dice che nessuno può essere obbligato a fare qualcosa. In questo caso avviene a spese del debitore ( nel caso del fare ) . Se si tratta di denaro Si va dal giudice e inizierà un processo civile, esecutivo. ( si deve accertare che non ha pagato ) esecutivo si passa al pignoramento dei beni, azione esecutivo sul patrimonio del debitore. I beni vengono bloccati e poi vengono venduti. È il ricavato soddisfa il creditore. Se avanza qualcosa rimangono al proprietario.È un'azione che viene sul patrimonio, il debitore risponde con i suoi beni, ma non con la limitazione della libertà, no arresto perché non è penale.Quando prestiamo una somma dobbiamo chiederci se ce la restituisce. Ci si deve basare sulla sua situazione economica, non ci si può basare solo sulla fiducia. Perché magari anche in buona fede non ha i soldi.Dobbiamo mettere in conto che potrebbero non ritornare i soldi .Dovremmo farci dare delle garanzie. Ovvero garanzie personali tipo la fideiussione, una persona che garantisca per lei. O una garanzia reale ovvero date sui beni.Per esempio possiamo dare una ipoteca( beni mobili e immobili registrato) O della appartamento o della moto, invece oggetto mobili ( il pegno ). Bisogna darlo almeno con il valore simile o superiore, mai inferiore.Se una persona non mi ha dato garanzie ed è povero, e ho iniziato una causa succede che mi conviene non iniziare la causa. Perché le spese processuali le paghiamo noi.Non pagare non è un reato.La bancarotta è un reato.Il fallimento è una procedura civilistica, deve essere dichiarato da un giudice. Può essere richiesta dell'imprenditore, dai creditori o anche dal pubblico ministero. Se invece lui sta peggiorando e non dichiara fallimento, finisce in dolo, e poi nel penale.La prima fase di processo civile si chiama processo di cognizione vuol dire che il giudice accerta che il creditore ha davvero il credito e accerta che il debitore non ha pagato.Lo accerta chiedendo il contratto o una fonte. Emana una sentenza che conclude la prima parte del processo. È una sentenza di accertamento della presenza del debito e del mancato pagamento.Diventa titolo esecutivo per arrivare alla seconda fase che è la fase di esecuzione.Il giudice dir a al debitore di pagare entro un certo termine altrimenti passerà all'esecuzione sui suoi beniUfficiale giuziale è quello che sequestra mette i sigilli fa un inventario e lascia lo stretto necessario. Se non pago vengono messi all'asta, magari anche la casa. È conveniente comprare una casa all'asta. Articolo 2740La garanzia generica è il patrimonio.Si prescrive in 10 anni.Ci sono dei creditori che sono privilegiati, perché hanno garanzie reali( beni ) o personali ( date da persone ) si chiamano pignoratizi. Mentre tutti gli altri che hanno il contratto ma non garanzie si chiamano chirografai ( vuol dire scritto a mano, garantisce l'esistenza del credito) esempio dell'orologio.Se parliamo del denaro parliamo di azioni pecuniarie. Hanno per oggetto la prestazione di denaro.Lo Stato risponde con i beni che riceve, non ci mette soldi suoi.