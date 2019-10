Il decreto legislativo

Il decreto legislativo è un atto avente forza di legge che il governo può emanare perché il parlamento glielo consente mediante una legge delega. Nella legge delega il parlamento indica al governo la materia, i tempi e i criteri da seguire per predisporre il decreto. Le camere delegano la funzione legislativa nei casi in cui per la particolarità della legge che devono elaborare, il potere esecutivo è ritenuto più idoneo.Il decreto legge: è un atto adottato da governo in casi straordinari di urgenza.Il ruolo della funzione giurisdizionale. Lo stato si regge su una serie di regole che devono essere rispettate. Lo stato si è auto garantito prevedendo un insieme di organi a cui è affidata la funzione giurisdizionale. Alla magistratura è affidato il ruolo di garanzia.L‘indipendenza della funzione giurisdizionale: Nella costituzione la funzione giurisdizionale è disciplinata da diverse norme che poggiano sull’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello stato. L’indipendenza dei giudici è la maggiore garanzia di libertà dei cittadini. Alla magistratura è garantita sia l’indipendenza esterna sia l’indipendenza interna.Tipi di giurisdizione: la funzione viene esercitata a tutela di ci ha subito un danno da un altro cittadino.