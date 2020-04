Decreto Biagi

Il decreto Biagi ha introdotto innumerevoli innovazioni:- ha favorito le modifiche in senso flessibile (esternalizzazioni) di alcuni contratti atipici (lavoro a tempo parziale e interinale);- ha ha creato nuove tipologie di lavoro flessibile (intermittente, ripartito, accessorio).Queste nuove modalità di lavoro hanno presentato vantaggi e svantaggi: da un lato esse hanno favorito l'occupazione, privando tuttavia i lavoratori di importanti tutele giuridiche.Ciò ha determinato la divisione fra lavoratori di serie a, assunti con tipico contratto subordinato e per questo ampiamente tutelati anche in caso di disoccupazione, e lavoratori di serie b, impiegati tramite contratti atipici e, pertanto, pressoché privi di qualunque garanzia.Questo squilibrio ha indotto i giuristi a parlare di «precarietà nel mercato del lavoro»: l’espressione si riferisce all’instabilità connessa al lavoro flessibile, i cui impiegati passano continuamente dal lavoro all’occupazione senza essere, negli intervalli fra un impiego e un altro, sostenuti economicamente.La precarietà riguarda tutti coloro non in grado di raggiungere, tramite il proprio lavoro, un dignitoso livello di benessere. Ciò può accadere o per via della retribuzione estremamente bassa oppure a causa della discontinuità dell’attività lavorativa, le cui interruzioni non sono compensate in modo adeguato dalla protezione sociale.In sostanza, la precarietà è la conseguenza di un sistema di sostegno alla disoccupazione poco equilibrato, che tende a privilegiare i lavoratori standard rispetto a quelli flessibili.In conclusione, si può dire che il decreto Biagi non ha avuto un impatto stravolgente sul mercato del lavoro, ma ha contribuito a consolidare la flessibilizzazione dello stesso. La sua attuazione ha anche ridotto il tasso di disoccupazione.