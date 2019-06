Corso di Sicurezza

Decreto legge 81 del 2008

Articolo 70

Nel decreto legislativo 81 sono definite e regolate le figure professionali che si occupano di salute e sicurezza . Questo vale per qualsiasi ambiente di lavoro ( scuola o azienda ). Queste persone sono chiamate soggetti della sicurezza e partecipano alla realizzazione e al miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. Definendo bene i ruoli e i compiti si fa in modo che ognuno si senta responsabile del proprio ruolo e che nessuno si dimostri disinteressato.Le definizioni dei principali ... di lavoro li troviamo nell'articolo del testo unico . Il datore di lavoro e colui che prende le decisioni importanti, tipo il preside.I dirigenti e preposti sono necessari e possono avete diversi ruoli o livello di responsabilità. Garantiscono che tutte le attività siano svolte secondo le norme. Il dirigente prende molte decisioni e stabilisce le procedure da seguire.Il preposto controlla tutte le attività dei lavoratori siano svolti in modo corretto rispettando le norme di sicurezza.Il lavoratore è colui che svolge un'attività lavorativa. Anche solo per imparare.Nell'articolo 3 si parla della forme di tutela differenziate.Quando facciamo dei tirocini per la legge siamo considerati dei lavoratori.Sono escluso dalla tutela della sicurezza i piccoli lavori domestici tipo insegnamento privato o assistenza domiciliare.In questi caso no corso di sicurezzaI soggetti sono vari e articolati...Il datore di lavoro ha la responsabilità di un impresa è titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ha poteri gestionali e di spesa. Ha molti obblighi, alcuni può delegarli altri no. TOTALE responsabilità. Gli obblighi inddlegabili sono definitivi dall'articolo 17del testo unico. Due attività "Il dirigente è il braccio destro del datoreCondivide gli obblighi tranne quelli non delegabiliDirige l'attività lavorativaI dirigenti devono essere formati,Il preside fa questo a scuola.Il preposto controlla gli altri lavoratori, capo cantiereRls importante è consultato dal datore