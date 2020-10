Corti regie

L’infittirsi dei casi sottoposti al re, lo indussero infatti ad inviare periodicamente nelle province del regnoalcuni giudici viaggianti per amministrare in suo nome i processi civili e penali. Ciò determinò nel XIII secolouna suddivisione dell’unica corte del re in tre diversi corti centrali:• La corte dei processi comuni, che giudicava i casi tra privati• La corte dello scacchiere, che si occupava della giustizia fiscale, amministrativa e finanziaria• La corte del banco del re, che si occupava invece dei casi criminali, civili e feudali in cui il re solevaessere presente in prima personaL’insieme di queste decisioni, adottati dei giudici del re sulla base ovviamente dei WRITS concessi dallacancelleria reggia, divenne un vero e proprio sistema normativo, tanto da essere in seguito trascritte inappositi registri in lingua latina dando vita ai cosiddetti Reports.La redazione di questi ultimi si deveprobabilmente ai giovani aspiranti avvocati che assistevano i dibattiti per istruirsi nelle tecniche delCommon Law. Due opere importanti scritte da questi due autori, permisero di osservare quelle che furono le fasiformative del Common Law. Quella di Glanvill descriveva il sistema dei writs ancora in via di formazione,quella di Bracton invece esponeva con limpidezza le principali regole di uno Common Law ormai maturo.