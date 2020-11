Contratto - Requisiti essenziali

Accordo tra le parti = quando la volontà delle parti coincide.La volontà può essere dichiarata in modo:- Espresso : quando è dichiarata verbalmente, per iscritto o con qualsiasi altro segno- Tacita: quando la volontà si desume dal comportamento delle partiLa formazione del contratto può essere:- Simultaneo: le dichiarazioni delle parti avvengono nello stesso momento- Per fasi successive: c’è la distinzione tra proposta e accettazione-- Proposta : dichiarazione di volontà di un soggetto che prende l’iniziativa di concludere un contratto-- Accettazione : volontà di accettare la propostaLa proposta può essere:- Rivolta ad un soggetto determinato- Offerta al pubblico: proposta rivolta ad una generalità di personeIl contratto è concluso quando il proponente entra a conoscenza dell’accettazione.Revoche:- La proposta si può revocare finché non si è a conoscenza dell’accettazione- L’accettazione si può revocare solo se la revoca giunge a conoscenza prima dell’accettazione stessaPatto di opzione: per stipulare il contratto basta l’accettazione del promissario- Responsabilità precontrattuale = nelle trattative le parti devono agire in buona fede sennò devono risarcire il danno- Causa = è la funzione economico-sociale del contratto ed è la sintesi degli effetti giuridici che vuole raggiungere chi stipula il contratto. Ha carattere oggettivo ed è identificabile dall’esterno.Se la causa è illecita il contratto è nullo, ovvero quando è contraria a :- Norme imperative- Ordine pubblico- Buon costumeIl motivo del contratto, invece, sono le ragioni soggettive che hanno portato alla conclusione del contratto e sono irrilevanti per il diritto.- Oggetto = la cosa che il contratto trasferisce da una parte all’altra oppure la prestazione che esegue una parte per l’altra (ci sono sempre due oggetti nel contratto)L’oggetto deve essere:-- Possibile : materialmente esistente o una prestazione eseguibile-- Lecito: se non in contrasto con norme imperative, ordine pubblico e buon costume-- Determinato/determinabile: identificazione sicura/gli elementi per determinarlo sono definiti- La forma (solo se richiesta):-- Libertà della forma: il contratto può essere concluso senza forma particolare- Forma scritta : può consistere in un atto pubblico o in una scrittura privata- Forma solenne : quando l’atto pubblico è richiesto a pena della nullità del contratto-- Forma ad sumstantium :la legge richiede la forma scritta per la validità del contratto-- Forma ad probotionen : la legge richiede la forma scritta per la prova del contratto