Contratti di lavoro a termine regolati da discipline specifiche

La disciplina del contratto a termine prevede alcune eccezioni: per l’assunzione a tempo determinato di un dirigente, ad esempio, non è mai stata chiesta alcuna causale, in ragione del carattere fiduciario del rapporto dirigenziale. Per i dirigenti non vale nemmeno il tetto massimo di 12 mesi (estensibili a 24): la loro assunzione a termine non può eccedere i cinque anni e, superato il terzo, il dirigente acquisisce la facoltà di recedere dal contratto.La disciplina generale sui rapporti di lavoro a termine non si applica nemmeno agli impiegati avventizi (operai a tempo determinato), ai dipendenti assunti nei settori del turismo e dello spettacolo per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, ai contratti stipulati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo e a quelli instaurati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze.L’art. 29 del decreto legislativo 81/2015 contempla varie esclusioni dalla disciplina comune, tra le quali si segnala quella del dirigente, per l’assunzione a termine del quale non è mai stata richiesta (anche prima della riforma del 2014) alcuna causale, in ragione del carattere fiduciario del rapporto dirigenziale. Non vale neppure, per i dirigenti, il tetto massimo di 36 mesi. La durata del contratto non può eccedere, peraltro, i 5 anni, fatta salva la facoltà del dirigente, una volta trascorsi 3 anni, di recedere da esso.Sono altresì esclusi i rapporti di lavoro a termine tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato, cd. avventizi (art. 29, c. 1, lett. b). Nel settore del turismo e dello spettacolo è ammessa, e resta fuori dell’applicazione della normativa, l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni, nei casi individuati dai contratti collettivi (art. 29, c. 2, lett. b). Sono esentati dalla disciplina in discorso anche i contratti a termine instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (art. 29, c. 2, lett. b).