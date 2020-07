Confronto e conflitto nel lavoro sul web

Lo sviluppo del lavoro sul web ha dato spazio a nuove forme di confronto fra datori e dipendenti. Esso consente anche di veicolare in modo più rapido e dinamico i conflitti collettivi: il 25 marzo 2020, ad esempio, è stato implementato un corteo digitale dei lavoratori contro l’epidemia Covid19. Il web ha consentito loro di esternare efficacemente la propria protesta contro il rallentamento delle attività produttive.Il lavoro digitale riesce a creare un’inedita ubiquità delle rappresentanze sindacali: così si affermano nuove forme di conflitto collettivo, sfruttando le potenzialità della rete internet e dei social network. Piattaforme come Facebook e Instagram si consolidano come luoghi efficaci presso cui alimentare e svolgere la lotta sindacale.Proteste e rimostranze sono fomentate in modi sempre più ingegnosi: negli anni recenti, ad esempio, si è diffusa la pratica del cosiddetto «netstrike». Questa si concretizza in una vera e propria occupazione di un sito web da parte di più utenti nello stesso momento, così da renderlo inaccessibile e inutilizzabile.Il netstrike è perseguibile ai sensi dell’art. 617 c.p., il quale punisce chiunque intercetti fraudolentemente comunicazioni relative a un sistema informatico, le impedisca o ne causi l’interruzione. In alternativa, la fattispecie può essere qualificata come un picchettaggio. Nel diritto del lavoro il termine indica l’azione, promossa dai lavoratori di un’azienda, volta a impedire l’ingresso ai luoghi di lavoro durante lo svolgimento di uno sciopero. Infine, il netstrike può essere considerato un sabotaggio: si definisce tale ogni azione finalizzata a danneggiare l’azienda e i beni in essa presenti. I lavoratori responsabili del netstrike perdono il diritto alla retribuzione, la quale verrà devoluta a un fondo di solidarietà.