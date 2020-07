Conflitto d'interessi dei funzionari

Il funzionario, oltre che da interessi altrui, potrebbe essere influenzato da interessi propri, si parla allora di conflitto d’interessi, che in astratto può essere affrontato in 3 modi:Eliminandolo: l’interessato deve scegliere tra la carica/impiego pubblico o l’interesse privatoNeutralizzandolo: prevedere obblighi di astensione, assistiti da sanzioni, per chi si trova in conflitto d’interessi (tale principio è previsto anche nella legge 241 del 90 con riferimento al responsabile del procedimento)Rendendolo manifesto: è il rimedio della trasparenza, la situazione di conflitto deve essere conosciuta dai titolari dell’interesse minacciato per poter controllare.Problemi ulteriori nei rapporti tra dipendenti pubblici e cittadini riguardano l’uso delle informazioni che riguardano i primi. I pubblici dipendenti devono accettare un sacrificio per la loro riservatezza, una minore tutela dei loro dati personali, soprattutto a seguito delle recenti previsioni in materia di diritto di accesso civico.Oltre all’esigenza di fornire informazioni ai cittadini, vi è l’esigenza di non distorcere la percezione dell’amministrazione e di non danneggiarne ingiustificatamente l’immagine. Ad esempio il dipendente non può rifiutare le prestazioni che gli spettano dicendo che non ha tempo o che ha troppo lavoro da svolgere, perché ciò comprometterebbe la percezione dell’amministrazione.