Computo dei voti elettorali secondo il criterio proporzionale

I sistemi maggioritari plurality e maiority vengono adottati in diverse circostanze, ad esempio per l’elezione della camera dei rappresentanti statunitense (il primo) e dell’assemblea nazionale francese (il secondo).Il criterio maggioritario è affiancato a quello proporzionale.Esso comporta l’elezione dei parlamentari in modo da rispecchiare il più fedelmente possibile gli orientamenti espressi dagli elettori e di garantire la rappresentanza delle minoranze. In genere si applica in circoscrizioni plurinominali in cui i candidati vengono presentati in liste, di solito, non sempre, bloccate, con divieto di espressione di preferenza o di voto disgiunto.Nel corso dell tempo sono stati creati diversi sistemi di conteggio dei voti. Uno dei più utilizzati è il cosiddetto «sistema del voto trasferibile (noto anche come Metodo di Hare)». Si considerano eletti i candidati che raggiungono un numero minimo prestabilito di voti. Ogni elettore deve indicare, oltre al nome del candidato che vota per primo, altri nominativi cui trasferire il suo voto nel caso in cui il primo abbia già raggiunto il numero minimo di voti. Questo sistema è applicato nelle elezioni delle Camere dei rappresentanti australiana e irlandese.Il secondo sistema più utilizzato è quello delle liste concorrenti (o metodo di Hagenbach). Esso consente di optare fra diversi meccanismi di computo:- metodo dei maggiori resti, in virtù del quale i seggi non assegnati si attribuiscono alle liste con resto più vicino al numero minimo di voti richiesto (q);- metodo della maggiore media, secondo cui i seggi residui vengono assegnati alla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa nella circoscrizione o a quella che ha ottenuto il «q» più elevato;- metodo del quoziente rettificabile, che facilita l’assegnazione dei seggi tramite l’individuazione di un «q» minore.