Aumento dei contributi elettorali

Durante gli anni novanta del ventesimo secolo, l’aumento dei contributi elettorali fu perseguito attraverso due interventi legislativi realizzati nel giro di tre anni. Con la l. 157/1999 fu prevista una nuova formula per calcolare l’ammontare dei «rimborsi per le spese elettorali» (lire 4.000 per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali), assicurando ai partiti, per ciascuna elezione, un rimborso di quasi 200 miliardi di lire.Anche questa legge venne sottoposta a referendum nel 2000, senza però raggiungere il quorum. Con la l. 156/2002, a partire dalla quale i rimborsi si calcolavano in euro, la formula fu così modificata: si moltiplicava 1 euro per il numero degli elettori, ma l’importo risultante non corrispondeva alla somma complessivamente corrisposta per ogni elezione, bensì alla somma annualmente erogata per la durata della legislatura di ciascun organo (in pratica, una conversione 4.000 lire = 5 euro). I quattro rimborsi raddoppiarono, dunque, da 100 a oltre 200 milioni di euro. Va poi ricordato che, per effetto di una modifica successiva (l. 51/2006), non fu più prevista l’interruzione del versamento delle quote annuali in caso di scioglimento anticipato delle Camere: dopo lo scioglimento con tre anni di anticipo della XV legislatura, infatti, i partiti beneficiarono fino al 2010 di un doppio rimborso per la Camera e per il Senato.A fronte delle sempre più ingenti somme di denaro pubblico incassate dai partiti, i controlli previsti dalle varie leggi sono sempre stati molto blandi. Il riscontro della regolarità dei rendiconti dei partiti, fino alla riforma del 2012, spettava a un collegio di revisori nominati dai presidenti delle Camere, mentre il controllo sui consuntivi delle spese elettorali dei partiti e sulle relative fonti di finanziamento è stato attribuito alla Corte dei conti, ma essa si limita a verificare la «conformità alla legge delle spese sostenute» e la «regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse» (art. 12 della l. 515/1993). Proprio la Corte dei conti, nei suoi referti, aveva sottolineato l’enorme differenza, in tutte le elezioni dal 1994 in avanti, fra spese dichiarate e rimborsi erogati.Anche i giudici contabili non potevano non rilevare che quello che veniva «normativamente definito contributo per il rimborso delle spese elettorali» era in realtà «un vero e proprio finanziamento».