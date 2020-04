Competenze della contrattazione collettiva nazionale e aziendale

Il testo unico sulla rappresentanza distingue le competenze funzionali dei due diversi livelli della contrattazione collettiva: ciò al fine di evitare sovrapposizioni o contrasti fra la contrattazione nazionale e quella aziendale. Per scongiurare tale ipotesi, il TU definisce le materie di competenza dei due livelli di contrattazione.Per realizzare questo obiettivo, il testo unico ha previsto che la contrattazione collettiva aziendale si può stipulare sulle materie che vengono delegate dal contratto collettivo nazionale e secondo le modalità da questo previste o, in alternativa, fissate dalla legge.Esiste dunque un legame molto stretto fra contratto collettivo nazionale e contratto collettivo aziendale. Le clausole di rinvio contenute nei CCNL eliminano il rischio d’insorgenza di rapporti conflittuali fra i due livelli della contrattazione.Il sistema di contrattazione collettiva attualmente in vigore è abbastanza centralizzato: è infatti il livello nazionale a stabilire, tramite le clausole di rinvio, la gestione delle materie contrattualmente disciplinabili. In particolare, la delega ai contratti aziendali riguarda soprattutto la definizione dei trattamenti economico-retributivi. In determinati contesti, peraltro, i contratti collettivi nazionali possono prevedere deroghe in peius in materia di retribuzione.Successivamente alla stipulazione del testo unico sulla rappresentanza del 2014, Confindustria, CIGL, CISL e UIL hanno stretto un accordo, definito «patto della fabbrica», che mira a perfezionare le regole generali in materia di contrattazione collettiva. Esso ribadisce l’articolazione su due livelli. Esso innova la struttura del trattamento economico minimo, redifinendo i minimi retributivi standard.Il patto, inoltre, mira a incentivare la contrattazione collettiva del secondo livello, cioè quello territoriale. In particolare, esso stabilisce che sul piano aziendale i trattamenti economici possono essere ridefiniti sotto il profilo della quantità e della qualità.In sostanza, il Testo unico e il patto di fabbrica si preoccupano non solo di definire gli assetti della contrattazione collettiva, ma anche di stabilire una serie di regole necessarie per dare concreta attuazione ai contratti collettivi.