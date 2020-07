Autonomia e indipendenza

• Autonomia: un ufficio è autonomo se ha la possibilità di adottare decisioni relative al modo di perseguire l’interesse pubblico affidatogliAutonomia politica: propria degli enti territoriali che possono darsi un indirizzo politico diverso da quello del Parlamento e del GovernoAutonomia normativa: capacità di emanare norme giuridicheAutonomia organizzativa: potestà di definire il proprio assetto strutturale e funzionamento.Autonomia finanziaria: propria degli uffici che hanno entrare proprie, derivanti dallo svolgimento della loro attività.Autonomia contabile: propria degli enti che hanno contabilità propria• Indipendenza: L’autonomia ammette comunque che vi siano rapporti e condizionamenti tra i vari uffici. Quando ciò non è ammesso si parla di indipendenza (come nel caso del Consiglio di Stato, Corte dei conti, autorità indipendenti)• Accordi: conclusi dalle amministrazioni per svolgere in modo congiunto le proprie funzioni.Le funzioni amministrative sono soggette a controlli particolarmente intensi poiché finalizzate al perseguimento dell’interesse pubblico.In base all’oggetto:- Controlli sugli atti: hanno a oggetto singoli atti- Controlli sulla gestione: hanno a oggetto l’attività di un ufficio nel suo complessoIn base al parametro (cioè al criterio in base al quale viene svolto il controllo):- Controlli di legittimità: volti a verificare il rispetto di norme giuridiche- Controlli di merito: sono condotti in base all’apprezzamento dell’organo di controllo