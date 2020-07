Articolo 54 della Costituzione

Articolo 54 della Costituzione: “i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore". In generale tutti i cittadini devono rispettare la legge, ma i funzionari pubblici (tutti, compresi anche quelli onorari) devono fare qualcosa di più, devono mettere una particolare cura dell’adempimento della funzione loro affidata.Anche i lavoratori privati devono comportarsi con disciplina e onore, ma non perché hanno un obbligo costituzionale (cosa che vale per le amministrazioni) ma per l’interesse del datore di lavoro.Fino al 1994 poche previsioni di legge esprimevano i principi a cui deve ispirarsi il comportamento del dipendente (rispetto della costituzione e delle leggi, prevalenza dell’interesse pubblico su quello privato, ….). Esse erano frammentarie e non esaustive. Mancava un’analitica individuazione degli obblighi e dei divieti che si riconducono ai principi costituzionali.A partire dagli anni 90 vi è stata una maggiore attenzione al tema: legge 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione. Già nel 1994 è stato emanato il Codice di comportamento dei dipendenti delle p.a., che deve essere consegnato a ciascun dipendente all’atto dell’assunzione. A seguito della legge del 2012 esso è stato nuovamente emanato, con qualche modifica.Poiché i dipendenti pubblici non sono tutti uguali, la legge prevede che le singole amministrazioni adottino un proprio codice di comportamento.