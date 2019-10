Approvazione e cessazione della fiducia parlamentare

Nell’ambito delle forme di governo che pretendono un rapporto fiduciario fra legislativo ed esecutivo possono scaturire diverse scelte: in primo luogo, l’investitura fiduciaria del governo può essere il frutto di un voto esplicito (come avviene in Italia), o dell’acquiescenza da parte del parlamento. Anche le modalità di cessazione del rapporto di sfiducia possono essere differenti: in alcuni ordinamenti la mozione di sfiducia deve essere presentata da un numero minimo di parlamentari e se ne deve discutere in seduta comune, procedendo eventualmente alla votazione (procedura di sfiducia semplice, che talvolta può dar vita a un’instabilità politica); in altri ordinamenti, invece, ha luogo la cosiddetta «sfiducia costruttiva», che consente di sfiduciare il governo solo se, contemporaneamente, si è in grado di investire della fiducia un nuovo governo (questo procedimento, attivo in diversi paesi tra i quali la Germania, determina il venir meno dell’instabilità tipica della sfiducia semplice).La classificazione delle forme di governo tiene anche conto del ruolo esercitato dal capo dello stato nell’ambito dei rapporti tra legislativo ed esecutivo. Quest’ultima aggiunta ha consentito di pervenire alla classificazione delle forme di governo oggi prevalentemente accettata. In essa sono annoverate, in. Ordine storico:- monarchia costituzionale;- forma di governo parlamentare;- forma di governo presidenziale;- forma di governo direttoriale;- forma di governo neoparlamentare;- forma di governo semi-presidenziale.Le forme di governo possono essere replicate, a livello territoriale substatale, negli enti regionali.