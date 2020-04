Applicazione pratica dell’art. 48 costituzionale

Secondo una dottrina minoritaria, l’art. 48 al primo comma si limiterebbe a garantire, con norma costituzionale, il diritto di voto dei cittadini, senza che ciò ne impedisca l’estensione, con legge ordinaria, ai non cittadini. Già adesso per le elezioni comunali, in attuazione del diritto dell’Unione europea, la legge estende l’elettorato attivo (il diritto di votare) e l’elettorato passivo (il diritto di candidarsi e quindi di essere votati) a tutti i cittadini non italiani dell’Ue.Inoltre, la legge prevede che i cittadini europei non italiani possano scegliere di votare ed essere candidati in Italia per il Parlamento europeo. L’art. 11 Cost. consente comunque, in questo caso, di derogare all’art. 48.Sebbene il diritto di voto costituisca una prerogativa ineliminabile e in linea di principio inderogabile, in alcuni casi esso è limitato: la legge (art. 2 d.p.r. 223/1967) prevede che non godano dell’elettorato attivo (e neanche di quello passivo, che è conseguenza della titolarità del primo):- coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione (applicate ad es. nei confronti di appartenenti ad associazioni mafiose);- coloro che sono sottoposti alle misure di sicurezza previste dal codice penale, detentive o non detentive (ad es. il divieto di soggiorno in un certo comune);- coloro che sono stati condannati all’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici (nel secondo caso per il periodo della sua durata, che il codice penale fissa fra uno e cinque anni).Si tenga conto, d’altra parte, che nel nostro ordinamento l’iscrizione nelle liste elettorali per tutti i tipi di elezione è effettuata d’ufficio e in modo permanente: al cittadino non si chiede di attivarsi in alcun modo (riceve la tessera elettorale a casa), le liste sono costantemente aggiornate e possono votare tutti coloro che compiono l’età prevista entro il giorno in cui si vota. L’anagrafe elettorale è tenuta dai comuni, anche se resta una funzione statale.