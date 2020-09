Affermazione nella prassi del maxi-emendamento governativo

Nel 2018 Governo e Parlamento cercarono di raggiungere un compromesso per recepire le indicazioni delle Istituzioni europee e stabilizzare i mercati finanziari in un momento di particolare tensione politica e economica, ed evitare così di ricorrere all’esercizio provvisorio del bilancio per timore che questo (benché in sé consista in un istituto giuridico assolutamente neutro dal punto di vista politico) potesse essere percepito negativamente dai mercati e avesse ulteriori negative ripercussioni sull’andamento dell’economia e del costo del debito pubblico italiano.Addirittura proprio in occasione dell’approvazione della Legge di bilancio per il 2019, una minoranza parlamentare del Senato ha presentato un ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, lamentando che la pratica del maxi-emendamento governativo con voto di fiducia, insieme alla compressione delle tempistiche che era stata imposta alla discussione parlamentare in Commissione e in aula, avesse violato le prerogative del Parlamento, avesse cioè impedito ai senatori di partecipare consapevolmente alla discussione e alla votazione, in violazione dei principi costituzionali stabiliti in materia di procedimento di formazione delle leggi e di quello di leale collaborazione tra poteri.