Allegoria nell'opera dantesca

Un modo per coinvolgere il lettore nell'avventura narrata nel poema è il riferimento alla sua stessa cultura. Ciò è ovviamente vero soprattutto per il lettore contemporaneo di Dante; mentre il lettore moderno deve da un lato recuperare i significati originari del poema, dall'altro verificarli al la luce della propria sensibilità e cultura.

I due libri di Dio: la realtà universale e la Bibbia

L'allegoria nella Commedia e L'allegoria del teologi

Il lettore del tempo di Dante era profondamente sensibile a una visione religiosa e trascende!, della realtà: tutte le cose erano viste come creazioni divine e come espressioni di Dio, così che particolari della vita oggettiva e soggettiva apparivano, nel contempo, dati reali e segni che ti mandavano a una verità superiore. La realtà veniva insomma concepita come una espressione di Dio. A questo modello si affiancava il libro sacro della tradizione cristiana, cioè la Bibbia, contenente la parola di Dio. È insomma come se Dio avesse composto due "libri": la realtà universale e le Sacre Scritture.Nella Commedia Dante imita entrambi questi "libri". In quanto mimèsi (cioè imitazione) del mondo, la Commedia è anche rivelazione allegorica dei segni divini che vi sono impressi; in quanto poema costruito sul modello teologico delle Sacre Scritture, è opera che comunica in modo allegorico un messaggio di salvezza. Come nella Bibbia, così nella Commedia, sia il piano letterale, sia quello allegorico sono presentati come storicamente reali. Secondo la stessa distinzione ripresa da Dante nel Convivio, l'allegoria dei poeti è quella nella quale il senso letterale è fittizio, e cioè in cui i fatti narrati non hanno in sé valore storico ma esistono solamente in funzione del significato allegorico al quale rimandano e che devono esprimere; mentre l'allegoria dei teologi è quella nella quale i fatti narrati e il senso letterale che li esprime hanno un valore storico. L'allegoria della Commedia, come quella della Bibbia, è l'allegoria dei teologi.