Il Covid è il nuovo incubo della Gen Z: giovani spaventati da contagio e lockdown

Nessuna festa o maschere per le strade, niente “dolcetto o scherzetto”. Non c’è molto da festeggiare in piena seconda ondata di pandemia. Ad Halloween, quest’anno, le streghe e i demoni della tradizione lasciano spazio a qualcosa di molto più spaventoso: il virus. La maggior parte della gente vive questo momento con terrore. Sarà così anche per i più giovani? Il sito Skuola.net ha provato a verificarlo indagando tra, intervistando 3500 ragazzi, dalle scuole medie all'università. Ed, effettivamente, quasi tutti concordano su un fatto:. Visto che, a vario titolo,: il 21% “poco”, il 52% il “giusto” ma il 15% è letteralmente "terrorizzato”.Leggi anche:Tante le paure connesse all'epidemia. Ma la questione sanitaria resta nettamente in cima all'elenco:, su tutto,– genitori, nonni, fratelli, amici –. Subito dietro, ma molto staccata (la mette al primo posto il 13% degli intervistati), c'è ladato che, quello della scorsa primavera, si è fatto sentire sul fisico e sull'umore. Il terzo incubo più diffuso legato al Covid-19? È di natura economica: è la(la antepone a tutto il resto il 12% del campione)., invece,: tutte le opzioni che li chiamano direttamente in causa – ammalarsi, non avere un futuro, ecc. - si piazzano nella seconda parte della classifica e tutte assieme raccolgono il 33% dei voti.. Più assillante, semmai, è il timore che gli strascichi del virus possano compromettere i sogni e le aspirazioni per il domani (così per il 10%).E anche se gli si chiede unasu ipotetiche fonti di paure, al di là del Covid, il pensiero spesso e volentieri torna al tema portante di tutto il 2020. È vero, infatti, che. Ma il 16% - dato che tra i più grandi diventa prioritario, arrivando al 24% - si concentra nuovamente sulle questioni più impellenti, dicendo di temere soprattuttonei prossimi mesi. Al terzo posto, invece, troviamo(15%): ancora una volta il virus ci mette lo zampino.