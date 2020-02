Come prendere voti alti all'università

Prendere voti alti all'Università: sei trucchi utili

Organizzati lo studio: prima cosa da fare è scegliere il posto adatto dove studiare evitando luoghi affollati o rumorosi. È importante che sia un ambiente silenzioso nel quale tu ti possa sentire a tuo agio, che sia la tua stanza, una biblioteca, uno studio. Successivamente organizza un planner di studio.

Studia volta per volta: non puoi aprire i libri l’ultima settimana prima dell’esame, la tua mente si sovraccaricherà di nozioni e non assimilerai nulla. È consigliabile, dunque, incominciare già a studiare dopo la lezione del docente. Questo ti permetterebbe di ricordare le parole del professore e di seguire con più serenità le lezioni successive.

Prendi appunti: per fissare meglio i concetti esposti dal docente in aula e comprendere meglio determinati argomenti è di fondamentale importanza scrivere degli appunti efficaci. Se un concetto non è chiaro sul libro puoi leggere cosa ha spiegato il professore con parole più semplici ed esempi pratici.

Confrontati con i colleghi: condividere le proprie perplessità o quanto studiato con i colleghi universitari è sempre un fatto positivo. Quante volte hai trovato una domanda la quale risposta era stata accennata da un compagno prima dell’esame e tu non conoscevi l'argomento?

Conduci uno stile di vita sano: l’attenzione è determinata da diversi fattori: alimentazione equilibrata, giuste ore di sonno e nessuna distrazione tecnologica! Insomma, andare a lezione non significa solo uscire da casa e sedersi in un’aula, ma anche seguire e partecipare attivamente! Lo stesso vale per lo studio.

Connetti idee e calma: anche il comportamento durante l’esame influenza il voto finale. Prima di fare l’esame inspira, espira più volte e rilassati. Una volta arrivato in aula cerca di mostrarti sicuro/a di te e di parlare come se andasse tutto alla grande. Ecco cosa diceva la ricercatrice di Harvard!

Prendere buoni voti agliè il sogno di tutti gli studenti: ti permette di mantenere una media alta e puoi presentarti alla discussione della tesi con la creta possibilità di ottenere il 110 e lode. Non solo, anche in ambito lavorativo un voto alto può portare dei benefici: molti spesso igratificano e considerano una risorsa chi ha sempre dimostrato impegno e costanza durante il percorso di studi.Allo stesso tempo va ricordato che a volte un esame un po’ andar male per svariati fattori e può scoraggiare uno studente: in questo caso bisognadelle proprie capacità, in fondo non si smette mai di imparare! Ecco dei trucchi per prendere un buon voto all’esame.Una ricercatrice ed esperta indi Harvad, Amy Cuddy, ha dimostrato che un certo modo di porsi durante un esame o un colloquio di lavoro fa diventare più calmi e rilassati. Ecco questo e altri trucchi.