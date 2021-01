Ricominciare poco alla volta

Riordinare la scrivania

Evitare distrazioni

Stabilire un programma di studio

Premiarsi con dei regalini

: già studiare non è per niente facile quando lo si fa tutti i giorni,. Quasi tutti, tranne chi è proprio nei guai e ha appelli dietro l’angolo,, soprattutto con il Capodanno appena passato, anche se ovviamente è stato diverso dal solito per via della pandemia;Ecco alcuni consigli utili!Per riabituarsi a studiare anche giornate intere, iniziando con poche ore al giorno e aumentando il carico di studio poco alla volta.in tempo per l’inizio della sessione invernale.Non è raro che durante i periodi di stop, che siano più prolungati o decisamente più brevi,Quindi un altro buon suggerimento per tornare a studiare dopo le feste natalizie: così da ripartire al meglio e togliendo le distrazioni.Regola che dovrebbe valere sempre, ma che sarà molto più difficile da riacquisire dopo lo stop natalizio. Smartphone, pc (se non indispensabile per lo studio), tablet e tv del tutto spenti o comunquementre si è impegnati a. Le distrazioni durante le feste potrebbero includere, li saluterete mentre vi deciderete di prendervi una meritata pausa.Con il Natale appena passato e subito dopo aver dato il benvenuto al 2021, che (si spera) possa essere meglio dell’anno appena concluso,Per prima cosa consigliamo di: una sorta di tabella di marcia che vi farà tornare sui. Cercate di stabilireUn altro metodo vincente per tornare a studiare con il piede giustoPossono essere caramelle o momenti di pausa per vedere una puntata della serie tv preferita,così da studiare in fretta () per ottenerla quando prima. Quindi: ecco il momento giusto percon un regalino ad hoc.