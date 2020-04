I trucchi più efficaci per memorizzare le date e ricordarle

Associare le date ai numeri di tutti i giorni

Le date sono la nostra bussola quando studiamo, fondamentali per orientarci e per capire il tempo trascorso tra i vari avvenimenti. Lo sanno bene gli studenti che hanno esami di storia, ma memorizzare numeri e cifre può essere importante anche a tanti altri "colleghi" di altre facoltà.Tutti sappiamo che per imparare a memoria questo tipo di nozioni è sempre un inferno, quindi eccoQuesta è una tecnica in cui bisogna avere un po' più di "fortuna", ma associare le date con numeri come quello dell'autobus che prendiamo per andare a scuola oppure con il nostro numero di telefono aiuterà sicuramente a memorizzarle. Un esempio può essere l'inizio della prima guerra mondiale, 1914: alle 19 è l'ora in cui inizio gli allenamenti di calcio mentre 14 sono gli anni di mia sorella, quindi basterà pensare ad allenamenti-sorella ed ecco che la data ci arriva in mente!Un'altra tecnica efficace può essere quella di collegare le date tra di loro oppure anche, per esempio: la prima guerra mondiale è finita nel 1918; 19/19-1=1918, in questo modo basterà pensare a due volte il numero 19 poi sottrarre 1 al secondo; oppure sappiamo che la guerra è iniziata nel 1914, 1914+4=1918, quindi basterà sommare l'ultima cifra della prima data al numero intero per trovare la fine della guerra.Questo trucco permette di, inventando eventi fittizi che centrino in qualche modo con quelle date. Ad esempio Roma fu fondata nel 753AC, era grande 75 km² e furono 3 i primi abitanti, Romolo, Remo e la lupa (lavorate di fantasia, non serve che i fatti abbiano un senso o siano attinenti ad accadimenti reali).Quando bisogna imparare più date di un periodo esteso, come può essere la rivoluzione francese, conviene impararedi questo, quindi 1789-1799, e con queste due date in mente ricordarsi tutte le altre dentro che riguardano avvenimenti specifici come la morte di luigi XVI nel 1793.Preparare schemi e tavole cronologiche è un altro ottimo metodo per memorizzare al meglio le date.