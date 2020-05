Come imparare a scrivere velocemente sulla tastiera

Come velocizzare la scrittura sulla tastiera: i consigli

Siediti correttamente: una corretta postura è molto importante per non affaticarsi inutilmente. Cosa si intende per postura corretta? Dovresti tenere la schiena dritta, lo schermo all’altezza degli occhi, le braccia rilassate e i polsi poggiati sulla tastiera. Una postura scorretta andrebbe a gravare sulla colonna vertebrale ed è dunque di fondamentale importanza preservare la propria salute.

Posiziona bene le dita: importante è saper posizionare bene le dita sulla tastiera. Per iniziare bisogna posizionare le dita al centro della fila orizzontale. Per le tastiere QWERTY i tasti sarebbero "F" e "J". Gli altri tasti vengono raggiunti dalla posizione di base durante la digitazione.

Usa tutte le dita delle mani: per scrivere velocemente e fluidamente sulla tastiera è importante disporre le dita di ambedue le mani sulla riga base, dove sono presenti le letture A, S, D, F. Come. Già detto, i trattini di rilievo sono proprio le lettere F e J.

Impara le scorciatoie da tastiera: se hai la necessità di copiare e incollare parole o frasi intere, annullare un’operazione o salvare un documento, ecco le combinazioni di tasti più utilizzate:



Per copiare una parola o una frase : Ctrl + C (su Windows) o cmd+c (su macOS)

Per tagliare una parola o una frase: Ctrl + X (su Windows) o cmd+x (su macOS)

Per incollare una parola o una frase: Ctrl + V (su Windows) o cmd+v (su macOS)

Per selezionare tutto il testo: Ctrl + A (su Windows) o cmd+a (su macOS)

Per annullare l’ultima operazione eseguita: Ctrl + Z (su Windows) o cmd+z (su macOS)

Per salvare: Ctrl + S (su Windows) o cmd+s (su macOS)

Per gli studenti universitari (e non solo) le lezioni online, svolte al, sono ormai la quotidianità. Con il PC davanti, il modo più semplice di prendere appunti è usare la tastiera. Se tuttavia hai poca dimestichezza con la tastiera del tuo computer e temi di impiegare troppo tempo nel digitare, ecco cosa devi sapere per imparare asulla tastiera.Ormai siamo tutti maghi dello smartphone, ma avversi all'uso del personal computer perché, diciamoci la verità, gli smartphone sono ormai il mezzo più pratico per accedere ai tanti servizi della rete.Tuttavia, con le lezioni online, è molto comodo seguire la lezione e prendere appunti contemporaneamente con lo stesso strumento. Questo però richiede una conoscenza minima del pc e una certa velocità nella scrittura. Attenzione, non dovrai certo scrivere 100 parole in un minuto ma riuscire a scrivere sulla tastiera senza impiegarci dei secoli è sempre una cosa positiva! Ecco dei consigli e delle scorciatoie che potresti imparare!