Lezioni universitarie: 10 trucchi per organizzare il tuo tempo

Come organizzare il proprio tempo all’università

Segui uno stile di vita sano: prima ancora di consigliarti di andare a lezione e seguire con attenzione, è doveroso ricordare che l’attenzione è determinata da diversi fattori: stile di vita sano ed alimentazione equilibrata, giuste ore di sonno e nessuna distrazione tecnologica! Insomma, andare a lezione non significa solo uscire da casa e sedersi in un’aula, ma anche seguire e partecipare attivamente!

Crea un planner settimanale: secondo step da considerare è creare una vera e propria pianificazione settimanale con gli orari dei corsi, delle attività extra didattiche e degli impegni già conosciuti. Dare una giusta e sana organizzazione alla propria vita non fa mai male!

Vai a lezione: andare a lezione è sempre una buona occasione per iniziare ad affrontare la materia da portare poi all’esame, capire dinamiche e concetti introduttivi. È consigliabile non solo seguire con attenzione ma anche prendere appunti da rivedere poi una volta tornati a casa.

Inizia a studiare a casa: una volta finita una lezione è preferibile iniziare a confrontare i riferimenti dati dal professore con gli argomenti del libro per richiamare alla mente i concetti importanti e cercare di non rimuovere tutto subito!

Rivolgiti ai professori per i dubbi: durante lo studio a casa potrebbe capitare di non comprendere del tutto un concetto e incontrare difficoltà a memorizzarlo. È questo il giusto momento per chiedere al professore una consultazione e risolvere qualsiasi dubbio.

Recupera ciò che hai lasciato indietro: ti sarà capitato di non aver fatto un esame del primo semestre e sicuramente potrai farlo a giugno. Per questo potresti iniziare subito a riprendere i libri della scorsa sessione e iniziare a ripassare o...studiare!

Dai importanza alle amicizie: se non frequenterai le lezioni faticherai a stringere nuove amicizie e si sa che quelle che si stringono all’università spesso possono durare tutta la vita e sono un supporto importante per qualsiasi problema durante gli anni universitari.

Sostieni le prove intermedie: per alleggerire la mole di studio durante la sessione estiva è importante iniziare a sostenere le prove intermedie proposte dai professori per coloro che frequentano le lezioni. In questo modo avrai la possibilità di preparare l'esame bene e per tempo.

Organizza un gruppo studio: per avere più motivazione a studiare e passare anche del tempo in compagnia, è consigliabile chiederei a dei colleghi universitari di incominciare a studiare insieme in biblioteca o in una libreria caffè.

Informati sulle modalità di esame: l’esame della materia che sosterrai sarà orale o scritto? Risposte aperte o multipla? È arrivato il momento di scoprirlo per farsi un po’ un’idea generale di come gestire il proprio metodo di studio. Molti docenti descrivono le modalità sul sito dell'università.

