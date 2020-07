Studiare per due esami contemporaneamente: 7 consigli per prepararsi bene

È possibile preparare due esami contemporaneamente e superare entrambi? Niente panico, seguite i nostri consigli e porterete a casa un ottimo risultato.

Studiare due materie contemporaneamente: i consigli per organizzare lo studio

Come organizzare gli studi universitari quando si devono dare due esami?

Dividete i giorni. Munitevi di calendario, segnate le date dei vostri esami e poi calcolate quanti giorni avete a disposizione per prepararvi. Dividete il periodo a metà e ogni metà per il numero di capitoli che compongono ognuno dei due esami. Tenete sempre in considerazione anche il momento del ripasso per cui riservate almeno un giorno prima dell’esame a una ripetizione generale.

Munitevi di calendario, segnate le date dei vostri esami e poi calcolate quanti giorni avete a disposizione per prepararvi. Dividete il periodo a metà e ogni metà per il numero di capitoli che compongono ognuno dei due esami. Tenete sempre in considerazione anche il momento del ripasso per cui riservate almeno un giorno prima dell’esame a una ripetizione generale. Organizzate il tempo. Se temete che la noia abbia il sopravvento alternate lo studio dei due esami dedicando la mattina a una materia e il pomeriggio all’altra oppure intervallate i giorni per garantire la rotazione degli argomenti e non rischiare deficit d’attenzione.

Se temete che la noia abbia il sopravvento alternate lo studio dei due esami dedicando la mattina a una materia e il pomeriggio all’altra oppure intervallate i giorni per garantire la rotazione degli argomenti e non rischiare deficit d’attenzione. Evidenziate i concetti. Leggete e sottolineate le informazioni importanti e al termine di ogni capitolo create una piccola mappa concettuale che vi aiuti a tenere viva la memoria quando dedicherete l’ultima parte dello studio al ripasso finale.

Leggete e sottolineate le informazioni importanti e al termine di ogni capitolo create una piccola mappa concettuale che vi aiuti a tenere viva la memoria quando dedicherete l’ultima parte dello studio al ripasso finale. Fate delle pause. Studiare senza sosta è la carta vincente, giusto? Sbagliato. I tour de force non fanno bene al cervello per questo è consigliabile fare una pausa ogni 45 minuti circa. Concedersi un break dai 5 ai 15 minuti aiuta la concentrazione e il processo di memorizzazione delle informazioni.

Dare due esami lo stesso giorno: è possibile?

Raccogliete gli appunti durante le lezioni. È fortemente consigliata la frequenza delle lezioni di entrambi gli esami che si intendono sostenere. Questo facilita lo studio poiché è risaputo che stare attenti in classe dimezza il lavoro a casa. Senza contare che per gli studenti che partecipano alle lezioni non c’è il rischio di dover leggere quei libri in più che popolano le liste dedicate ai non frequentanti.

È fortemente consigliata la frequenza delle lezioni di entrambi gli esami che si intendono sostenere. Questo facilita lo studio poiché è risaputo che stare attenti in classe dimezza il lavoro a casa. Senza contare che per gli studenti che partecipano alle lezioni non c’è il rischio di dover leggere quei libri in più che popolano le liste dedicate ai non frequentanti. Fate degli schemi. Ciò che leggete in maniera schematizzata sarà più facile da assimilare. Evidenziando le informazioni chiave, evitate il rischio di mischiare la lana con la seta, come recita un vecchio detto popolare.

Ciò che leggete in maniera schematizzata sarà più facile da assimilare. Evidenziando le informazioni chiave, evitate il rischio di mischiare la lana con la seta, come recita un vecchio detto popolare. Siate veramente sicuri. Se vi rendete conto che sostenere due esami nello stesso giorno è faticoso e rischiate di fare un buco nell’acqua allora sceglietene uno e programmate l’altro per la sessione successiva.

E non vivetela come una sconfitta perché accettare i propri limiti vuol dire essere persone adulte e consapevoli e questo vale più di qualsiasi esame.

