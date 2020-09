Come smettere di rimandare gli esami? La strategia efficace

Università: la strategia per non rimandare più gli esami

Segui uno stile di vita sano

Segui le lezioni

Trova il tuo metodo di studio

Confrontati con i colleghi

Usa la tecnica della lettura veloce

Lavora sull’ansia

Usa i migliori appunti su Skuola.net|Store

L’inizio delleè sempre più vicino. Dopo l’emergenza sanitaria gli atenei italiani si sono mobilitati per garantire l’erogazione dellain duplice modalità, online e in presenza. Come ogni inizio, sono tanti iche accompagnano le giornate degli universitari. Ma come smettere di rimandare gli esami? Ecco unaper ripartire con il piede giusto e iniziare a organizzare lo studio della sessione invernale con metodo e consapevolezza.L’estate è quasi finita e lache presto si ritornerà tra i libri dell’università è sempre più concreta. Non è mai troppo tardi, però, per cercare di migliorare il proprio rendimento universitario e sostenere gli esami con successo. Molti studenti, infatti, hanno l’abitudine die procrastinare di volta in volta la. Noi di Skuola.net abbiamo pensato di fornirti unacon dei consigli per iniziare con energia e metodo il nuovo anno accademico e lo studio per la. Vediamo insieme i punti fondamentali.Dalle ore di sonno all’alimentazione, dal movimento alle buone abitudini. Il primo punto da analizzare concerne leper stare bene. Avere uno stile di vita sano, infatti, ti permetterà di avere l’energia necessaria per affrontare lae in particolare la vita universitaria. Assicurati diper diminuire il livello di stress e i problemi metabolici, ritagliati del tempo per fare, modera il consumo die soprattuttoe meno alimenti con grassi saturi.Che siano in presenza o online, organizza le tue giornate in funzione delle. Sono fondamentali per avere un primo approccio con lae il. Ricorda, però, di essere presente anche “”: segui con attenzione,se ci sono concetti che non comprendi. Una volta a casa rivedi subito gli appunti presi e migliora lao correggi gli errori causati dalla fretta.Che tu sia uno che tu ti ponga in continuazione delle domande, trova il tuo. Potresti consultare i, integrarli con glidel docente e approfondire con. È importante organizzare une studiare volta per volta: non puoi aprire i libri l’ultima settimana prima dell’esame, la tua mente si sovraccaricherà di nozioni e decidere di rimandare ancora una volta l’esame.Condividere le proprieo quanto studiato con i colleghi universitari è sempre un fatto positivo. Se hai dei dubbi o vuoi comprendere a fondo un concetto, ti consigliamo di parlarne con i colleghi di università. L’unione fa sempre la forza!Per velocizzare lo studio e gestire in modo efficace l’apprendimento potresti iniziare a sperimentare le tecniche di. Una tra le tante si chiama “” e consiste nel leggere con il dito, che fa appunto da puntatore. Con questo metodo gli occhi hanno qualcosa da inseguire e soprattutto sono costretti a non tornare indietro. La, inoltre, aumenta perché la lettura risulta essere attiva e impegnativa. Ti spieghiamo qui nello specifico.L’tende a far diminuire l’negli studenti, facendo maturare in loro deicirca lo studio e riducendo notevolmente leper studiare. Da qui il continuo procrastinare la data d’appello. Cosa bisogna fare? Trova il tuo metodo per vivere al meglio lo studio universitario e contrastare l’ansia d’esame. Un rimedio per rilassare le funzioni cerebrali tra un momento studio e l’altro molto consigliato è la. Una ricerca dell’, inoltre, ha dimostrato che laabbia un grandissimo potere per lenire l’ansia perché da una carica di, sostanza chimica del benessere.Un motivo per cui molte persone rimandano gli esami, riguarda la mole di studio e la frequenza delle lezioni. A volte può capitare di perdere materiale importante mancando a una o più spiegazioni, e studiare sui libri - si sa - porta via molto più tempo senza l'aiuto di buoni appunti. Per fortuna, Skuola.net corre in tuo aiuto proponendotiin circolazione. Come? È molto semplice, basta collegarsi su Skuola.net Store , il primo Marketplace pensato per lofra gli studenti stessi che permettecon lo scopo di facilitare lo studio universitario rendendo più semplice il reperimento del materiale di approfondimento.Su questo motore di ricerca appositamente pensato per soddisfare le richieste specifiche degli studenti, sarà possibile infatti non solo cercarema affinare la ricerca specificando anche. In questo modo, il motore restituirà gli appunti che coincidono con i filtri assegnati, specificando su ciascun file presente nel database anche, in modo da rendere la ricerca più precisa ed utile possibile senza il rischio di dispersione.Il vantaggio offerto dal portale Skuola.net Store è dunque duplice in quanto da una parte permette di consultare gli appunti presi dagli studenti stessi, mentre dall'altra di arricchire lo store vendendo i propri.