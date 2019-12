Come affrontare il primo esame universitario

Primo esame universitario, il metodo di studio

Per iniziare, scegli uno spazio da dedicare allo studio: ricorda che devi essere lontano da qualsiasi distrazione che sia lo smartphone o la tv.

Affrontare il primo esame universitario: 5 consigli

Crea un programma di studio : dividi l’esame in argomenti o in capitoli in base al numero di pagine che vuoi studiare in un giorno e il tempo che vuoi impiegare.

Ripeti ogni volta che finisci un argomento: non basta solo leggere, comprendere ed evidenziare le cose importanti, devi anche ripetere! Inizia a farlo prima con il libro aperto e successivamente con il libro chiuso. In questo modo allenerai la mente ad immagazzinare le informazioni più importanti e inserirle in un contesto determinato.

: inserisci nel tuo programma dei momenti di svago. Durante le pause puoi riaccendere il cellulare, prendere un caffè o semplicemente rilassarti con un po’ di musica. Pianifica dei momenti di ripetizione generale dopo aver studiato tutto e confrontati con i tuoi colleghi universitari tenendo sempre un atteggiamento positivo verso lo studio. Ognuno affronta l’esame in modo diverso perciò non farti scoraggiare dalle capacità o dai giudizi altrui.

