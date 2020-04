Tavola periodica, descrizione

Nella tavola periodica, le righe orizzontali sono i periodi e quelle verticali sono i gruppi. Gli elementi di un gruppo presentano proprietà simili. Gli elementi dei gruppi A sono noti come elementi rappresentativi; quelli dei gruppi B, al centro della tavola, sono detti elementi di transizione. Le due righe lunghe poste sotto la tavola comprendono gli elementi di transizione interna.La prima riga degli elementi di transizione è quella dei lantidini, la seconda è quella degli attinidi. Gli elementi del gruppo IA, ad eccezione dell'idrogeno, sono metalli. Essi formano con l'ossigeno composti solubili in acqua che danno soluzioni fortemente alcaline; infatti vengono chiamati metalli alcalini.Anche gli elementi del gruppo IIA sono metalli. I loro composti con l'ossigeno sono anch'essi alcalini, non sono tutti solubili in acqua e sono presenti nel terreno sotto forma di sedimenti; infatti sono chiamati metalli alcalino-terrosi. Gli elementi del gruppo VIIIA sono i gas nobili. Gli elementi del gruppo VIIA sono noti come alogeni, che significa generatori di sale. I metalli si trovano nella parte sinistra della tavola periodica, sono lucenti, buoni conduttori di elettricità e calore, malleabili, ovvero possono essere ridotti in lamine, duttili, ovvero possono essere ridotti in fili. Un'altra caratteristica importante dei metalli è la durezza. A temperatura ambiente, tutti i metalli, escluso il mercurio, sono solidi. Hanno punti di fusione elevati. I non-metalli il più delle volte sono sotto forma di composti o miscele di composti. A temperatura ambiente si presentano nei 3 stati: il bromo è l'unico ad essere liquido. Sono cattivi conduttori di calore ed elettricità, non sono nè duttili, nè malleabili. I metalloidi o semi-metalli presentano proprietà intermedie fra metalli e non metalli. Nella tavola periodica sono situati fra metalli e non-metalli, che si trovano nella parte destra della tavola. Da un punto di vista chimico e fisico assomigliano di più ai non-metalli, ma la conducibilità elettrica dei metalloidi è simile a quella dei metalli. Sono semiconduttori, ovvero isolanti a basse temperature e buoni conduttori ad alte.