Modello di Rutherford, di Bohr, orbitale e numeri quantici

Modello di Rutherford (planetario): vi è un nucleo costituito da protoni e neutroni, circondato da tanti elettroni quanti sono i protoni;Z è il numero atomico;A è il numero di massa;Modello di Bohr: vi sono orbite stazionarie e quantizzate, tali per cui: mvr=n h/2π;L’orbitale è la regione di spazio ove esiste una probabilità maggiore del 90% di trovare l’elettrone;Il numero quantico n indica il livello energico, l indica la forma dell’orbitale, m l’orientamento dell’orbitale nello spazio e "ms" indica il senso di rotazione dell’elettrone intorno al proprio asse;Non possono esistere due elettroni con i quattro numeri quantici uguali;La dimensione atomica aumenta lungo i gruppi dall’alto verso il basso e diminuisce da sinistra a destra lungo i periodi;Il potenziale di ionizzazione è l’energia necessaria per sottrarre un elettrone a un atomo;L’affinità elettronica è l’energia che si libera quando un atomo neutro acquista un elettrone.Aumenta lungo i periodi e diminuisce lungo i gruppi;L’elettronegatività è la tendenza dell’atomo ad attirare su di sé gli elettroni di legame. Aumenta lungo i periodi e diminuisce lungo i gruppi;Il dismorfismo è il fenomeno che si presenta quando una sostanza si presenta in forme che differiscono solo per la struttura cristallina (zolfo in forma monoclina e rombica);